Санкції США змушують РФ використовувати чипи з пральних машин у військовій техніці

Американські санкції змушують країну-агресора Росію використовувати у своїй військовій техніці комп’ютерні чипи, призначені для побутової техніки, зокрема, посудомийних машин та холодильників.

Про це заявила міністр торгівлі США Джіна Раймондо на слуханнях в американському сенаті. За її словами, українська армія вже виявляла російську військову техніку, споряджену напівпровідниками з побутової техніки. Ними армія РФ компенсує деталі, яких не вистачає.

– У нас є повідомлення від українців, що вони знаходили російську військову техніку на землі, укомплектовану напівпровідниками з посудомийних машин і холодильників, – зазначила міністр торгівлі США.

Експорт американських технологій до Росії впав майже на 70% після запровадження санкцій наприкінці лютого. Про це зазначила Раймондо, чий департамент контролює експортний контроль, який становить велику частину пакету санкцій. Ще три десятки країн ухвалили аналогічні заборони на експорт, які стосуються й Білорусі.

– Наш підхід полягав у тому, щоб відмовити Росії в технологіях, які вплинули б на їхню здатність продовжувати військові дії. І це саме те, що ми робимо, – відповіла міністр торгівлі США на запитання про вплив експортного контролю.

Найбільші світові компанії з виробництва комп’ютерних чипів почали припиняти постачання товарів до Російської Федерації наприкінці лютого після запроваджених американських санкцій.

США та інші західні країни вже регулювали продаж до Росії мікросхем та інших електронних деталей, спеціально розроблених для військового використання. Це заблокувало РФ доступ до більшості мікросхем подвійного призначення, які мають як військове, так і комерційне застосування.

Адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що ця заборона призведе до припинення понад половини імпорту високотехнологічних технологій Росії та вплине на здатність країни-агресора диверсифікувати економіку та забезпечувати свою армію. Заборона не була спрямована на блокування поставок побутової електроніки.