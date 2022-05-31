Розблокування портів та безпекова сфера: про що говорив Зеленський з Ердоганом

Травень, 31 в 0:00

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган обговорив з президентом Володимиром Зеленським питання морських коридорів для експорту української сільськогосподарської продукції, повідомляють іноземні ЗМІ.

Ердоган під час телефонної розмови з Зеленським обговорив ситуацію в Україні, висловив готовність виступити посередником у разі проведення переговорів між Україною та Росією.

– Туреччина доклала всіх зусиль для продовження переговорів між Україною та Росією. Туреччина готова надати більше підтримки, зокрема, посередництво. Про це президент Ердоган заявив Зеленському телефоном, – повідомляють ЗМІ.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про розмову з турецьким лідером держави. Сторони обговорили безпечні коридори, турецька сторона надала особливого значення коридору для експорту української сільськогосподарської продукції морем.

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