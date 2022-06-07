Болгарія підтримає Україну гуманітарною допомогою, але не зброєю – прем’єр Пєтков
Болгарський парламент відмовив у військовій підтримці України на запит посла України в Болгарії Віталія Москаленка.
Про це пише болгарське видання The Sofia Globe.
– Національні збори ухвалили рішення – Болгарія не буде експортувати зброю в Україну. Справа закрита, – сказала голова Болгарської соціалістичної партії та чинний міністр економіки Корнелія Нінова.
Водночас очільник уряду Республіки Кирило Пєтков, заявив журналістам, що його країна буде дотримуватись рішення парламенту про військово-технічну допомогу Україні.
– Я думаю, що те, що ми зробили досі для України, на рівні підтримки біженців, на рівні коштів, які ми на сьогодні вклали в гуманітарну допомогу, що ми будемо ремонтувати їх техніку, яку не можна відремонтувати в іншому місці. Ми зробимо це у Болгарії, – сказав Кирило Пєтков.
Прем’єр-міністр Болгарії додав, що його республіка підтримала усі заходи, коли йшлося про санкції проти РФ.
– Я думаю, що Болгарія зробила достатньо зусиль у цьому напрямку, і ми продовжимо їх підтримувати, – сказав очільник болгарського уряду.
Він додав, що не слід повертатись до питання постачання зброї Україні кожні два тижні.
Джерело: The Sofia Globe