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Болгарія підтримає Україну гуманітарною допомогою, але не зброєю – прем’єр Пєтков

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Болгарія підтримає Україну гуманітарною допомогою, але не зброєю – прем’єр Пєтков
Фото: Getty Images

Болгарський парламент відмовив у військовій підтримці України на запит посла України в Болгарії Віталія Москаленка.

Про це пише болгарське видання The Sofia Globe.

– Національні збори ухвалили рішення – Болгарія не буде експортувати зброю в Україну. Справа закрита, – сказала голова Болгарської соціалістичної партії та чинний міністр економіки Корнелія Нінова.

Водночас очільник уряду Республіки Кирило Пєтков, заявив журналістам, що його країна буде дотримуватись рішення парламенту про військово-технічну допомогу Україні.

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– Я думаю, що те, що ми зробили досі для України, на рівні підтримки біженців, на рівні коштів, які ми на сьогодні вклали в гуманітарну допомогу, що ми будемо ремонтувати їх техніку, яку не можна відремонтувати в іншому місці. Ми зробимо це у Болгарії, – сказав Кирило Пєтков.

Прем’єр-міністр Болгарії додав, що його республіка підтримала усі заходи, коли йшлося про санкції проти РФ.

– Я думаю, що Болгарія зробила достатньо зусиль у цьому напрямку, і ми продовжимо їх підтримувати, – сказав очільник болгарського уряду.

Він додав, що не слід повертатись до питання постачання зброї Україні кожні два тижні.

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Джерело: The Sofia Globe

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