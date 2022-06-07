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Перед вторгненням РФ в Україну Байден розсекретив дані розвідки – CNN

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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байден сша
Фото: Depositphotos

Президент США Джо Байден віддав наказ про розсекречення розвідданих напередодні вторгнення Росії в Україну 24 лютого, оскільки заяви про напад партнери і союзники зустріли зі скептицизмом.

Про це повідомляє CNN.

За словами директора національної розвідки Евріл Гейнс, коли американські політики говорили партнерам з інших країн про війну, то виявилося, що мало хто вірить у таке.

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– Як результат, президент звернувся до нас і сказав: Ви повинні вийти та поділитися якомога більшою кількістю інформації, а також переконатися, що люди бачать те, що бачите ви, щоб ми могли взаємодіяти та вести більш продуктивні розмови про те, як підготуватися до російського вторгнення, – сказала Евріл Гейнс на конференції з кібербезпеки.

Починаючи з перших днів нарощування Росією військ поблизу українського кордону адміністрація Байдена вибірково оприлюднила розвідувальні дані як медіаорганізаціям, так і країнам-союзникам.

Це робилося для того, щоб підірвати російську пропаганду у глобальному масштабі та щоб партнери та союзники США могли бачити єдину картину.

Джерело: CNN
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