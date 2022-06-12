Шольц, Макрон і Драгі планують приїхати до України перед самітом G7 – Bild

Червень, 11 в 22:00

Канцлер Німеччини Олаф Шольц разом із президентом Франції Емманюелем Макроном та глава уряду Італії Маріо Драгі планують відвідати Україну, пишуть іноземні видання.

За непідтвердженою інформацією, візит запланований перед самітом країн Великої сімки наприкінці червня. Париж і Берлін вже деякий час ведуть переговори про спільний візит до столиці.

За даними ЗМІ, Макрон хотів приїхати до Києва лише після парламентських виборів у Франції, які заплановані у два тури на 12 та 19 червня.

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Розпочата Росією війна на Сході України загострюється, оскільки у Києві зараз ведуться переговори про європейське майбутнє країни.

Найближчими днями Єврокомісія планує опублікувати рекомендацію про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу. Президент Володимир Зеленський очікує, що у червні з’явиться історичне рішення на шляху до європейського майбутнього.

До Києва вже приїхала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та провела переговори з президентом Володимиром Зеленським про заявку України на членство в Європейському Союзі.