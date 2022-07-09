Липень, 09 в 11:55

На Шрі-Ланці протестувальники захопили резиденцію президента Готабая Раджапакса. ЗМІ повідомляють, що він був вимушений втекти від агресивного натовпу.

Деякі видання пишуть, що поліція стріляла в повітря, але не змогла зупинити розлючених демонстрантів, які оточили резиденцію.

Тисячі протестувальників підійшли до головного входу в Будинок президента у районі Форт після того, як знищили барикади, а поліція відступила з цього району.

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ЗМІ, посилаючись на слова очевидців пишуть, що були чутні постріли і безперервні пуски сльозогінного газу.

Чому почалися протести на Шрі-Ланці

Протести на Шрі-Ланці тривають ще з весни. Вони почалися через глибоку економічну кризу. Її називають найгіршою за понад 70 років.

У квітні Шрі-Ланка оголосила про дефолт за зовнішнім боргом. Крім того, через державну політику, яка призвела до падіння урожаю, ціни на продукти зросли на понад 30% проти минулорічних, через що деякі люди були змушені голодувати.

Також в країні гостра нестача палива. Люди цілодобово стоять у черзі за газовими балонами, щоб удома приготувати їжу.

Через погіршення ситуації були закриті школи, а бензин, дизельне пальне та паливо для приготування їжі були обмежені для продажу.

На тлі такої ситуації 9 травня у відставку був змушений подати прем’єр-міністр Шрі-Ланки Махінда Раджапакса. Але протестувальники продовжували вимагати відставки президента.

Джерело: The Indian Express