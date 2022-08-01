Байден хоче обговорити з Росією нову систему контролю над ядерною зброєю

Серпень, 01 в 19:15

Президент США Джо Байден заявив, що Росія має продемонструвати готовність відновити роботу з контролю над ядерними озброєннями зі Сполученими Штатами Америки.

Про це йдеться в заяві на сайті Білого дому, що оприлюднена напередодні Десятої конференції з перегляду Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Байден наголосив, що навіть у розпал Холодної війни США та СРСР змогли працювати разом, щоб відстояти спільну відповідальність та забезпечення стратегічної стабільності.

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Президент США зазначив, що його адміністрація готова оперативно вести переговори щодо нової системи контролю над озброєннями, яка замінить Договір про стратегічні і наступальні озброєння СНО-3/New START, коли він закінчиться у 2026 році.

— Але для переговорів потрібен добросовісний партнер. А жорстока та неспровокована агресія Росії в Україні порушила мир у Європі та є нападом на фундаментальні принципи міжнародного порядку. У цьому контексті Росія повинна продемонструвати, що вона готова відновити роботу з контролю над ядерними озброєннями зі США, – сказав Байден.

Він наголосив, що Китай також несе відповідальність як ядерна держава, згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Байден додав, що Вашингтон розробив пропозицію щодо забезпечення взаємного повернення до повної реалізації Спільного всеосяжного плану дій, щоб гарантувати, що Іран не придбає ядерну зброю.

За словами Байдена, США прагнуть встановити Додатковий протокол МАГАТЕ як універсального стандарта для міжнародних гарантів, так і для домовленостей про ядерні поставки.

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Договір СНО-3, який діє зараз, був укладений у 2010 році в Празі між США і Росією.

Він передбачає заходи щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь між двома країнами до лютого 2026 року.