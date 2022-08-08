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Факти / Світ / Світові новини

США виділять Україні додаткову допомогу в сфері безпеки у розмірі $1 млрд

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Підтверджено
M142 HIMARS
Фото: Getty Images

Сполучені Штати Америки виділять Україні додаткову допомогу у сфері безпеки на загальну суму в розмірі $1 млрд.

Згідно з останніми даними, у новий пакет увійдуть додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS та 75 тис. снарядів калібром 155-мм.

Що входитиме до пакету допомоги

  • боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS;
  • 75 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм;
  • 20 мінометних систем калібру 120 мм;
  • 20 тис. боєприпасів для мінометних систем калібру 120 мм;
  • боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;
  • 1 тис. Javelin;
  • сотні протитанкових систем AT4;
  • 50 броньованих медичних автомобілів;
  • протипіхотні боєприпаси Claymore;
  • вибухові речовини С-4;
  • підривні боєприпаси та підривне обладнання;
  • медичне приладдя (аптечки, бинти, монітори та інше обладнання).

Загалом підтримка, яку США надали Україні з початку повномасштабної війни, зросте до $8,5 млрд. Президент Володимир Зеленський подякував за новий пакет допомоги.

Зараз дивляться

– Дякую народу США та особисто Джо Байдену за виділення Україні чергового та безпрецедентного пакету безпекової підтримки в $1 млрд. Кожен долар такої допомоги – це крок до перемоги над агресором. Завжди пам’ятатимемо про лідерську підтримку з боку США у час, коли це найнеобхідніше, – зазначив глава держави.

У Пентагоні заявили, що це один з найбільших пакетів допомоги США, який включає значну кількість боєприпасів, зброї та спорядження для України.

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