США виділять Україні додаткову допомогу в сфері безпеки у розмірі $1 млрд
Сполучені Штати Америки виділять Україні додаткову допомогу у сфері безпеки на загальну суму в розмірі $1 млрд.
Згідно з останніми даними, у новий пакет увійдуть додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS та 75 тис. снарядів калібром 155-мм.
Що входитиме до пакету допомоги
- боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS;
- 75 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- 20 мінометних систем калібру 120 мм;
- 20 тис. боєприпасів для мінометних систем калібру 120 мм;
- боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;
- 1 тис. Javelin;
- сотні протитанкових систем AT4;
- 50 броньованих медичних автомобілів;
- протипіхотні боєприпаси Claymore;
- вибухові речовини С-4;
- підривні боєприпаси та підривне обладнання;
- медичне приладдя (аптечки, бинти, монітори та інше обладнання).
Загалом підтримка, яку США надали Україні з початку повномасштабної війни, зросте до $8,5 млрд. Президент Володимир Зеленський подякував за новий пакет допомоги.
– Дякую народу США та особисто Джо Байдену за виділення Україні чергового та безпрецедентного пакету безпекової підтримки в $1 млрд. Кожен долар такої допомоги – це крок до перемоги над агресором. Завжди пам’ятатимемо про лідерську підтримку з боку США у час, коли це найнеобхідніше, – зазначив глава держави.
У Пентагоні заявили, що це один з найбільших пакетів допомоги США, який включає значну кількість боєприпасів, зброї та спорядження для України.