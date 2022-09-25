Вересень, 25 в 10:45

У неділю, 25 вересня, мільйони італійців почали голосувати на позачергових парламентських виборах. Вони можуть повернути в країну найбільш правий уряд із часів Другої світової війни,

Про це повідомило інформаційне агентство Associated Press.

Перші за сторіччя осінні загальнонаціональні вибори в Італії були спричинені міжпартійною боротьбою, яка в липні призвела до повалення уряду прем’єр-міністра Маріо Драгі.

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Виборчі дільниці відкрилися о 07:00. Очікувалося, що підрахунок паперових бюлетенів розпочнеться незабаром після їх закриття об 23:00. Прогнози, засновані на часткових результатах, будуть зранку 26 вересня.

Однак складні розрахунки, яких вимагають гібридний пропорційний закон про вибори та виборче право, означають, що може пройти багато годин, перш ніж стане відомий точний підрахунок місць у парламенті.

За даними останніх опитувань громадської думки, які провели два тижні тому, правий альянс на чолі з партією Джорджії Мелоні Брати Італії має явну перевагу. Позаду був колишній прем’єр Енріко Летта та його лівоцентристська Демократична партія.

Мелоні є головним кандидатом на пост прем’єр-міністра як лідер альянсу, до якого також входять партія Ліга Маттео Сальвіні та Forza Italia Сільвіо Берлусконі.

Зазначимо, що її партія набрала лише 4% голосів на останніх загальнонаціональних виборах у 2018 році.

Крім того, Мелоні пообіцяла підтримувати політику Заходу щодо України та не йти на невиправданий ризик, оскільки економіка сильно постраждала від зростання цін.