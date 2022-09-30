Може бахнути прямо там: Резніков про ядерну зброю Росії

Вересень, 29 в 21:39

Існують ризики застосування Російською Федерацією ядерної зброї, однак якість та стан озброєння викликає запитання. У Росії можуть натиснути на ядерну кнопку, проте прямо там може статися вибух, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Ризики завжди є. Маючи такого сусіда з ядерним потенціалом, завжди є можливість, що він психоне. Наскільки це у відсотках? Я не берусь сказати. Чи залишилися у них носії? Так, залишилися. Їх можна донести Іскандерами, Калібрами та літаками. Якої вони якості та стану – у мене запитання, – вважає глава МО України.

Резніков зазначив, що колись Україна віддала РФ власну ядерну зброю, однак зараз немає інформації, в якому вона стані та чи утилізоване це озброєння.

– А в якому стані цей мотлох у Росії? Наші ракети Сатана у Росії ще на озброєнні, ми їх робили понад 40 років тому. І постає запитання: хто їх обслуговує, за якими документами та скільки років цим інженерам? Можна натиснути кнопку, але може бахнути прямо там, – зазначив міністр.

У Росії почали погрожувати застосуванням ядерної зброї проти України та світу. Зокрема, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що всі російські закони та доктрини, серед яких ядерна, поширюватимуться на окуповані території України у разі їхнього закріплення до Конституції РФ.