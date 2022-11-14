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Українці самі вирішать, на яких умовах вести переговори з Росією – Сунак

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ріші Сунак
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак засудив Росію, назвавши державою-вигнанцем, а також наголосив на продовжені підтримки України з боку Лондона.

Як зазначає газета The Independent, Сунак стане першим британським прем’єром, який поспілкується безпосередньо з офіційним представником РФ віч-на-віч з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну наприкінці лютого.

Це має відбутися у вівторок, 15 листопада на Балі в Індонезії.

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Прямуючи на Балі, Сунак сказав журналістам, що скористається нагодою разом із західними союзниками, щоб “однозначно засудити російську державу та Путіна за їхню огидну та незаконну війну”.

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За його словами, показовим є те, що Путін пропускає щорічний саміт світових лідерів, відправивши натомість Лаврова.

— Росія стає державою-вигнанцем. Я скористаюся можливістю, щоб особисто засудити те, що вони роблять. Я зроблю це в залі, я зроблю це, якщо побачу (Лаврова, – Ред.) в іншому місці, і це правильно, – сказав Сунак.

Сергій Лавров в готелі на Балі. Фото : представниця МЗС РФ М.Захарова

Сунак сказав, що українці повинні самі вирішити, коли настане час для переговорів про припинення бойових дій.

— Це питання до українців, вони самі визначать свій підхід до переговорів. Але я вважаю, що наша робота, як вважаю, думають і наші союзники — як поставити Україну в найсильнішу можливу позицію для можливих переговорів. Це наша робота, і зрештою українці вирішать, на яких умовах вести переговори, – сказав він

Британський прем’єр додав, що нічого з того, що робить зараз РФ не свідчить, що вона зацікавлена у мирних переговорах. Сунак наголосив, що було б несправедливо говорити Україні розпочати переговори тоді, коли Росія продовжує агресивні військові дії та безжально бомбардує інфраструктуру.

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Джерело: Independent
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