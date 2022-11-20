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До весни у Росії буде ресурсне виснаження та повна деморалізація – Подоляк

Юля Захарченко, редакторка стрічки
До весни у Росії буде ресурсне виснаження та повна деморалізація – Подоляк
Фото: Факти ICTV

Країна-агресор Російська Федерація повністю виснажить свої ресурси для ведення повномасштабної війни проти України до весни 2023 року.

Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, у Росії відбудеться ресурсне виснаження, попри допомогу Ірану чи інших країн.

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– До весни у Росії буде абсолютне ресурсне виснаження незалежно від того, чи буде там ще Іран, чи якась інша країна. Але це точно – Росія матиме велику кількість вбитих, – вважає він.

Подоляк зазначає, що РФ не має можливості забезпечити армію військовими засобами для ведення бойових дій у зимовий період.

На його думку, це призведе до того, що до весни російське суспільство перебуватиме на найнижчому рівні деморалізації, вичерпавши всі запаси.

У російських елітах спалахне конфлікт, оскільки Україна має військову ініціативу, переконаний Подоляк.

Він зазначає, що попри це, перебіг бойових дій залежить від багатьох чинників, зокрема, від постачання військової допомоги Україні.

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