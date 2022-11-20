До весни у Росії буде ресурсне виснаження та повна деморалізація – Подоляк
Країна-агресор Російська Федерація повністю виснажить свої ресурси для ведення повномасштабної війни проти України до весни 2023 року.
Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, у Росії відбудеться ресурсне виснаження, попри допомогу Ірану чи інших країн.
– До весни у Росії буде абсолютне ресурсне виснаження незалежно від того, чи буде там ще Іран, чи якась інша країна. Але це точно – Росія матиме велику кількість вбитих, – вважає він.
Подоляк зазначає, що РФ не має можливості забезпечити армію військовими засобами для ведення бойових дій у зимовий період.
На його думку, це призведе до того, що до весни російське суспільство перебуватиме на найнижчому рівні деморалізації, вичерпавши всі запаси.
У російських елітах спалахне конфлікт, оскільки Україна має військову ініціативу, переконаний Подоляк.
Він зазначає, що попри це, перебіг бойових дій залежить від багатьох чинників, зокрема, від постачання військової допомоги Україні.