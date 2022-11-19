Припини війну та виведи війська з України: Шольц публічно звернувся до Путіна
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликає російського диктатора Володимира Путіна вивести армію РФ зі всієї території України та закінчити повномасштабну війну.
– Потрібно закінчити цю війну, вивести війська РФ, розчистити шлях для переговорів про мир. Росія не може диктувати умови миру Україні, – наголосив Шольц на державній партійній конференції СДПН у Фрідріхсгафені.
На думку канцлера Німеччини, жодна країна не має права привласнювати чужу територію. Шольц звернув увагу, що Росія опинилася в ізоляції на саміті Великої двадцятки (G20).
Канцлер Німеччини також спрогнозував, що повномасштабна війна Росії проти України закінчиться щонайбільше до кінця весни 2023 року.
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