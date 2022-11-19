Припини війну та виведи війська з України: Шольц публічно звернувся до Путіна

Листопад, 19 в 18:31

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликає російського диктатора Володимира Путіна вивести армію РФ зі всієї території України та закінчити повномасштабну війну.

– Потрібно закінчити цю війну, вивести війська РФ, розчистити шлях для переговорів про мир. Росія не може диктувати умови миру Україні, – наголосив Шольц на державній партійній конференції СДПН у Фрідріхсгафені.

На думку канцлера Німеччини, жодна країна не має права привласнювати чужу територію. Шольц звернув увагу, що Росія опинилася в ізоляції на саміті Великої двадцятки (G20).

Канцлер Німеччини також спрогнозував, що повномасштабна війна Росії проти України закінчиться щонайбільше до кінця весни 2023 року.