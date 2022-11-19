Путін хоче замороження конфлікту, що стане бомбою сповільненої дії – Кулеба

Листопад, 19 в 19:30

Російський диктатор Володимир Путін прагне замороження перебігу війни в Україні, щоб підготувати бомбу вповільненої дії. РФ не хоче завершувати агресію, а метою союзників має стати перемога України для відновлення стійкого миру в Європі.

Так вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Про це він заявив у відеозверненні до учасників ювілейного конгресу Пан’європейського союзу з нагоди 100-річчя організації у Відні.

– Нам потрібна перемога, а не нічия. Якщо дозволити Росії взяти зараз паузу, Путін створить заморожений конфлікт, гігантську бомбу уповільненої дії, готову вибухнути щомиті. Для Європи було б стратегічною помилкою мати таку мету. Застерігаю партнерів України: не пропонуйте нам компроміси із совістю, територіальною цілісністю чи суверенітетом. Це будуть і ваші компроміси з власною безпекою, – наголошує глава МЗС.

Кулеба запевняє, що жодна країна у світі не прагне миру так, як Україна, проте війна має завершуватися перемогою добра над злом.

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За його словами, союзникам потрібно працювати на перемогу України, адже Москва не змінила ультимативного тону та використовує заяви про нібито готовність до переговорів лише як прикриття для продовження агресії.