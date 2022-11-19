Результат війни в Україні стане вирішальним для світової безпеки – Пентагон
Фото: Getty Images
Результати повномасштабної війни Росії проти України стануть одним з факторів, які визначатимуть ситуацію у сфері світової безпеки XXI століття.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі. За його словами, США підтримуватимуть Україну.
– Підсумки війни в Україні допоможуть визначити курс глобальної безпеки у цьому столітті, – вважає Ллойд Остін.
На думку американського воєначальника, НАТО є оборонним союзом і не прагне конфронтації з Росією, не становить для неї загрози.
Зараз дивляться
Остін зазначає, що США захищатимуть кожен дюйм території НАТО та продовжить зміцнювати колективну оборону Організації Північноатлантичного договору.