Результат війни в Україні стане вирішальним для світової безпеки – Пентагон

Листопад, 19 в 21:07

Результати повномасштабної війни Росії проти України стануть одним з факторів, які визначатимуть ситуацію у сфері світової безпеки XXI століття.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі. За його словами, США підтримуватимуть Україну.

– Підсумки війни в Україні допоможуть визначити курс глобальної безпеки у цьому столітті, – вважає Ллойд Остін.

На думку американського воєначальника, НАТО є оборонним союзом і не прагне конфронтації з Росією, не становить для неї загрози.

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Остін зазначає, що США захищатимуть кожен дюйм території НАТО та продовжить зміцнювати колективну оборону Організації Північноатлантичного договору.