Грудень, 21 в 18:56

Швейцарія ввела в дію нові санкції проти Росії, дотримуючись рішень ЄС, ухвалених минулого тижня.

Про це в середу повідомило Федеральне управління з економічних питань, освіти та досліджень Швейцарії (EAER).

Нові санкції є реакцією на постачання іранських безпілотників у Росію і триваючу тривожну ситуацію в Україні.

Зараз дивляться

Зокрема, Швейцарія запроваджує санкції щодо ще чотирьох фізичних осіб і чотирьох організацій з Ірану. Крім того, до санкційного списку було додано ще 141 переважно російську фізичну особу та 49 компаній і організацій.

На думку швейцарського уряду, підсанкційні несуть відповідальність за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Це, зокрема, депутати Державної Думи РФ, російські міністри, особи та компанії, відповідальні за пропаганду, військовослужбовці та різні види збройних сил Росії.

Зміни в Положенні про Україну набувають чинності сьогодні ввечері. За даними Федерального відомства економіки та енергетики (EAER), Федеральна рада займеться іншими заходами, ухваленими ЄС, такими як заборона на експорт інших товарів або заборона на надання послуг – у найближчому майбутньому.

Читайте Швейцарія призупинила дію угоди про спрощення візового режиму з Росією

Джерело: Cash