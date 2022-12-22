У Брюсселі відбудеться саміт Україна-ЄС, на який запросили Зеленського
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У Брюсселі відбудеться саміт Україна-ЄС 3 лютого 2023 року, на який запросили президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомив речник президента Європейської ради Шарля Мішеля Баренд Лейтс. За його словами, є відкрите запрошення президенту України.
– Я можу підтвердити, що саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого, є відкрите запрошення президенту Зеленському відвідати Брюссель, – зазначає він.
Лідери Європейського Союзу на саміті 23 червня підтримали надання статусу кандидата у члени ЄС Україні та Молдові. Глава держави Володимир Зеленський заявив, що це історичний момент у відносинах України та Євросоюзу.
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