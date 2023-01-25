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Норвегія підтвердила наміри передати Україні танки Leopard 2A4

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Норвегія підтвердила наміри передати Україні танки Leopard 2A4
Фото: Getty Images

Уряд Норвегії підтвердив наміри передати Україні танки західного зразка. Поки що невідомо, про яку кількість військової техніки йдеться, проте це будуть Leopard 2A4.

Про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам на брифінгу 25 січня. За його словами, Норвегія підтримує Україну в боротьбі проти російської агресії.

– Зараз на танки дуже високий попит. Норвезький уряд підтримує надання танків Україні. Норвегія повинна брати в цьому участь, – вважає він.

Міністр оборони Норвегії зазначає, що йдеться про передання Leopard 2A4 – це танки тієї ж модифікації, яку Польща доставить в Україну.

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– Це має підкріплюватися підготовкою українських військових і фінансуванням. Ми повинні якнайкраще підтримувати Україну в оборонній війні, – наголошує він.

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Джерело: NRK

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