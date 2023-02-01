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Тривала війна піде на користь Москві: Сунак про необхідність посилення України

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Ріші Сунак
Фото: Getty Images

Тривала безвихідна ситуація у російсько-українській війні піде лише на користь Москві. Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Сунак сказав, що він дійшов такого висновку після перегляду підходу Великої Британії до повномасштабної війни Росії проти України після того, як став прем’єр-міністром у жовтні 2022 року.

Він додав, що тепер переконаний в тому, що має бути можливість прискорити британську підтримку Україні. Це дало б Києву найбільші шанси на успіх.

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Ріші Сунак вважає, що Україні потрібно максимально використати вікно можливостей, щоб залишити російські війська на задньому плані та звільнити тимчасово окуповану територію.

Прем’єр-міністр зазначає, що нова стратегія Британії, спрямована на прискорення підтримки, включатиме посилення дипломатичних зусиль і планування відновлення після перемоги України.

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Джерело: CNN
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