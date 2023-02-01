Тривала війна піде на користь Москві: Сунак про необхідність посилення України

Січень, 31 в 22:25

Тривала безвихідна ситуація у російсько-українській війні піде лише на користь Москві. Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Сунак сказав, що він дійшов такого висновку після перегляду підходу Великої Британії до повномасштабної війни Росії проти України після того, як став прем’єр-міністром у жовтні 2022 року.

Він додав, що тепер переконаний в тому, що має бути можливість прискорити британську підтримку Україні. Це дало б Києву найбільші шанси на успіх.

Зараз дивляться

Ріші Сунак вважає, що Україні потрібно максимально використати вікно можливостей, щоб залишити російські війська на задньому плані та звільнити тимчасово окуповану територію.

Прем’єр-міністр зазначає, що нова стратегія Британії, спрямована на прискорення підтримки, включатиме посилення дипломатичних зусиль і планування відновлення після перемоги України.