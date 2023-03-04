Пообіцяли й надалі підтримувати Україну: Байден і Шольц зустрілися в Білому домі
У п’ятницю, 3 березня, президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрілися у Білому домі.
Обидва лідери високо оцінили підтримку України країнами один одного, пише CNN.
– Ви активізувалися і надали критично важливу військову підтримку, і знаєте, я б сказав, що крім вашої військової підтримки, моральна підтримка, яку ви надали українцям, була глибокою. І ви стали рушієм історичних змін у себе вдома – збільшення витрат на оборону і диверсифікація від російських джерел енергії – я знаю, що це було нелегко, дуже важко для вас, – сказав Байден, зазначивши, що вони рухалися “пліч-о-пліч” у підтримці Києва.
Своєю чергою Шольц заявив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.
– Це дуже, дуже важливий рік через дуже небезпечну загрозу миру, яка виходить від вторгнення Росії в Україну. Дуже важливо, щоб ми діяли разом, щоб ми діяли нога в ногу, і щоб ми зробили можливим, щоб ми могли надавати необхідну підтримку Україні протягом усього цього часу, – заявив німецький канцлер.