Березень, 03 в 23:08

У п’ятницю, 3 березня, президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрілися у Білому домі.

Обидва лідери високо оцінили підтримку України країнами один одного, пише CNN.

– Ви активізувалися і надали критично важливу військову підтримку, і знаєте, я б сказав, що крім вашої військової підтримки, моральна підтримка, яку ви надали українцям, була глибокою. І ви стали рушієм історичних змін у себе вдома – збільшення витрат на оборону і диверсифікація від російських джерел енергії – я знаю, що це було нелегко, дуже важко для вас, – сказав Байден, зазначивши, що вони рухалися “пліч-о-пліч” у підтримці Києва.

Своєю чергою Шольц заявив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

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