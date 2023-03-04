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В Іспанії банда з українців і росіян грабувала біженців з України

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Іспанія
Фото: Pexels

Поліція Іспанії затримала в східних провінціях Аліканте та Мурсії 10 членів банди, які грабували біженців із України, оскільки ті зазвичай привозять усі свої заощадження і цінності, пише The Local.

Вони встановлювали системи геолокації на автомобілях жертв, щоб вивчити їхній розпорядок життя, а коли вдома нікого не було, грабували будинки.

На їхньому рахунку сім будинків, з яких вони винесли речей на понад €1 млн.

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В іспанській поліції кажуть, що їм вдалося знайти вкрадені речі та готівку на суму €1,25 млн, включно з колекцією марок вартістю приблизно €500 тис., ювелірними виробами та комп’ютерами.

В рамках розслідування заарештовано сімох українців і трьох росіян. У поліції не виключають, що жертв грабіжників значно більше.

 

Наразі в Іспанії перебувають 160 тис. українських біженців.

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Джерело: The Local
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