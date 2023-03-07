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Генсек ООН Гутерреш приїхав до України: він має зустрітися з Зеленським

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Зеленський, генсек ООН Антоніу Гутерреш
Фото: Офіс президента

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш уже перебуває на території України. Завтра, 8 березня, у нього запланована зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Про це заявив заступник офіційного представника генсека Фархан Хак під час брифінгу 7 березня.

– Генсек Антоніу Гутерреш вранці прибув до Польщі. Наразі він перебуває в Україні, прямуючи до Києва. У середу він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити продовження Чорноморської зернової угоди в усіх аспектах, – зазначив він.

Варто зазначити, що це вже третій візит генерального секретаря Антоніу Гутерреша в Україну за останній рік.

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