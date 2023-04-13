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Світові новини
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Норвегія висилає 15 російських шпигунів з посольства в Осло

посольство РФ в Осло, Норвегія

Норвегія оголосила небажаними особами 15 співробітників посольства Росії, які займалися шпигунською діяльністю під дипломатичним прикриттям.

Про це у четвер, 13 квітня, повідомила пресслужба МЗС Норвегії.

– Уряд вирішив оголосити персонами нон грата 15 співробітників російської розвідки, які діяли у Норвегії під дипломатичним прикриттям. Зазначені співробітники мають залишити країну у стислі терміни. Співробітникам розвідки, які хочуть приїхати у Норвегію, не видаватимуться візи, – йдеться у заяві відомства.

Міністерка закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт заявила, що 15 офіцерів розвідки займалися діяльністю, несумісною з їхнім дипломатичним статусом.

– Це важливий крок у протидії та зниженні рівня активності російської розвідки в Норвегії і, таким чином, у захисті наших національних інтересів, – сказала очільниця МЗС.

Гуйтфельдт наголосила, що Росія наразі є найбільшою загрозою для Норвегії з точки зору розвідувальної діяльності.

Попри це, Норвегія прагне і надалі підтримувати нормальні дипломатичні відносини з РФ.

– Ми хочемо, щоб Росія і далі мала нормально функціонуючу дипломатичну місію у Норвегії, але не будемо миритися з тим, щоби нею зловживали для розвідувальної діяльності під прикриттям, – додала міністерка.

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Шпигуни РФ

Фото: посольство РФ у Норвегії

Норвегія, посольства, Посольство РФ
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