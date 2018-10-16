Генеральний директор ТОВ СП Нібулон , Герой України Олексій Вадатурський і голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль оригінально і нестандартно дали старт будівництву нового потужного перевантажувального термінала підприємства в селі Тернівка Вільнянського району – за допомогою прямого телевізійного включення з будівельного майданчику в ході ІІІ Міжнародного форуму Інтеграції та кооперації InCo Forum 2018.

Подія відбулася 12 жовтня в Запоріжжі під час форуму, відразу після того, як голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль вручив Олексію Вадатурському Дозвіл на виконання будівельних робіт для спорудження термінала, який завдяки підтримці керівництва області вдалося отримати в оптимальні терміни. Після цього всі учасники інвестфоруму побачили на телеекранах, як у селі Тернівка, яке знаходиться на відстані 45 км від Запоріжжя, забита перша паля споруджуваного термінала.

У ході форуму лідер аграрної галузі України компанія Нібулон представила свій великий інвестиційний проект, цей комплекс – третє підприємство Нібулон а в Запорізькій області.

Сума інвестицій в будівництво в Тернівці складе $19 млн. Високотехнологічний перевантажувальний термінал забезпечить робочими місцями близько 120 чоловік, скоротить витрати сільгосптоваровиробників області на транспортування вирощеної продукції, а також щорічно буде поповнювати місцевий бюджет за рахунок сплачених податків більше ніж 2,7 млн грн. Введення перевантажувального термінала в експлуатацію заплановано на червень 2019 року.

У рамках форуму голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль привітав компанію Нібулон з початком будівництва крупного перевантажувального комплексу в Тернівці.

– Це більше 600 млн грн інвестицій, це робочі місця, це податки, це перезапуск усього Вільнянського району, – зазначив у своєму виступі Костянтин Бриль.

Голова Запорізької ОДА також подякував генеральному директору компанії Нібулон Олексію Вадатурському за внесок у розвиток області, а також за приклад соціальної відповідальності, який подає компанія.

– Ця компанія – не тільки інвестор, Олексій Опанасович Вадатурський – великий друг Запорізької області. Скрізь, де працює компанія, її робота супроводжується соціальними проектами, – підкреслив К. Бриль.

Генеральний директор ТОВ СП Нібулон , у свою чергу, повідомив, що за всю історію роботи компанії сума інвестицій з боку Нібулон а в економіку України перевищила $2 млрд.

– Ми вкладаємо в розвиток інфраструктури в цілому України, у відродження Дніпра як транспортної артерії, у відновлення суднобудування. Для нас сьогодні це чергова перемога. Наша компанія практично за роки своєї діяльності інвестувала в економіку України понад $2 млрд. І ми в цілому, як компанія, якісно змінили логістику країни. Ми побудували 25 підприємств, ми побудували сучасний флот України. Ми побудували сучасні автоматизовані термінали, ми побудували найсучаснішу вертикально інтегровану логістику в Україні, – розповів Олексій Вадатурський під час виступу на форумі.

На урочистому відкритті будівництва комплексу в селі Тернівка були присутні керівники сільради Тернівки, представники керівництва Вільнянського району, місцеві жителі і гості із Запоріжжя.

Дмитро Іванов, голова Вільнянської райдержадміністрації Запорізької області, привітав громаду з відкриттям нового будівництва.

– Хочу привітати нас з цією знаковою подією, подякувати компанії Нібулон , яка вибрала цю територію для реалізації свого амбіційного, сміливого проекту. Це створення нових робочих місць, можливість утримати в громаді молодь і забезпечити їх роботою. Немає сумнівів, що для такого потужного інвестора, як Нібулон , для наших будівельників немає ніяких перешкод у реалізації цього проекту. Ми впевнені, що відкриття підприємства відбудеться в запланований термін, – зазначив Іванов.

Голова Тернівської сільради Віктор Лаврик також привітав односельчан з такою знаменною подією, як початок будівництва найбільшого в Україні перевантажувального термінала.

– Сьогодні історична подія – в наше село прийшов такий потужний інвестор, як Нібулон . Сьогодні забита перша паля, і це значить, що в сільський бюджет надходитимуть кошти для благоустрою, що будуть робочі місця, будуть люди отримувати зарплату. Вітаю всіх з цим знаменним днем, кажу компанії Нібулон – ласкаво просимо в Тернівку, – сказав Лаврик.

У своєму виступі Андрій Салякін, голова Вільнянської райради, нагадав, що Вільнянська районна рада голосувала за перше рішення щодо проекту перевантажувального термінала 17 жовтня 2017 року, а останнє рішення райрада прийняла 10 вересня 2018 року.

– Районна влада зацікавлена ​​і відкрита для такого потужного інвестора. Ми всі в особі Нібулона отримуємо сильного партнера, який буде створювати робочі місця, вчасно виплачувати зарплату, платити податки в бюджет, щоб розвивався Вільнянський район, щоб розвивалася Запорізька область і наша ненька Україна, – зазначив Салякін.

У зведенні високотехнологічного термінала компанії в Тернівці буде задіяно близько 1,5 тис. чоловік з 70 підрядних організацій практично зі всієї України. Загалом за час будівництва об’єкта буде забито близько 3500 паль (105 тис. погонних метрів), для виготовлення яких будуть завантажені роботою 5-6 заводів залізобетонних виробів, завезено 100 тис. метрів кубічних ґрунту, виготовлено 13,6 тис. кубічних метрів бетонних конструкцій та забетоновано більш ніж 29,4 тис. квадратних метрів, змонтовано 3640 тонн металоконструкцій, а також побудовано причал на 130 метрів.

Крім того, власними зусиллями компанія Нібулон проведе і днопоглиблення 1821 метра лівої притоки Дніпра – річки Плоска Осокорівка – для забезпечення водного підходу до перевантажувального термінала.

– Ми на своєму конкретному прикладі показали, що перевезення сільгосппродукції переводимо на річковий транспорт, і таким чином ми розвантажуємо автомобільні дороги. У наших планах перевезти по Дніпру 4 млн тонн вантажів, а це – економія для ремонту автодоріг у розмірі 4 млрд грн. І ми продовжуємо будувати флот. У нас річковим транспортом буде переміщатися 60% вантажів по Україні, – повідомив у своєму виступі на форумі InCo Forum 2018 Олексій Вадатурський.

У свою чергу, голова Біленьківської ОТГ Запорізької області Світлана Зачепило розповіла про досвід співпраці з компанією Нібулон , яка проявила себе, як уважний і соціально відповідальний інвестор і партнер всієї громади.

– Ми працювали душа в душу. Адже ця компанія – це соціально відповідальний бізнес, це компанія, яка прийшла, побудувала, дала кошти громаді. Інвестор побудував нам прекрасний шкільний стадіон, обладнав сучасний комп’ютерний клас, вклав кошти в очисні споруди. Зараз територія просто квітне. Я дуже вдячна. І кожному голові кажу: приймайте до себе на територію такий відповідальний бізнес. Носіть його на руках, цінуєте, любіть і співпрацюйте, – зазначила С. Зачепило.

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Нагадаємо, перше підприємство на території Запорізької області – філію Кам’янка-Дніпровська – Нібулон побудував у 2010 р. У червні 2017 року у присутності прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, представників міжнародних фінансових установ і послів різних країн компанія урочисто ввела в експлуатацію перевантажувальний термінал філії Хортиця в селі Біленькому Запорізького району.