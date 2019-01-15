Розмір середньої пенсії в Україні станом на 1 січня 2019 року становить 2 645 грн.
Середня пенсія в Україні з 1 січня 2019 року виросла на 6,7 % або на 165 грн, і становить 2 645 грн.
Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
Загальна кількість пенсіонерів наразі нараховує 11 470 млн осіб.
Читайте: Чому в Україні низькі пенсії – відповідь Мінсоцполітики
До слова, цьогоріч прожитковий мінімум в Україні зріс до 1 853 грн.
Крім того, мінімальну зарплату підвищили до 4 170 грн.
Раніше Факти ICTV писали про те, як зростатимуть пенсії у 2019 році.
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