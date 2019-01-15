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Майже на 7%. В Україні зросла середня пенсія

Розмір середньої пенсії в Україні станом на 1 січня 2019 року становить 2 645 грн.

Майже на 7%. В Україні зросла середня пенсія

Середня пенсія в Україні з 1 січня 2019 року виросла на 6,7 % або на 165 грн, і становить 2 645 грн.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Загальна кількість пенсіонерів наразі нараховує 11 470 млн осіб.

Читайте: Чому в Україні низькі пенсії – відповідь Мінсоцполітики

До слова, цьогоріч прожитковий мінімум в Україні зріс до 1 853 грн.

Крім того, мінімальну зарплату підвищили до 4 170 грн.

Раніше Факти ICTV писали про те, як зростатимуть пенсії у 2019 році.

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