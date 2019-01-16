Субсидії планують виплачувати готівкою з березня 2019 року.

Виплату готівкових субсидій планують запровадити з березня 2019 року.

Про це повідомив міністр соцполітики Андрій Рева, пише РБК-Україна.

Він зазначив, що Кабінет міністрів планує внести зміни до системи монетизацій субсидій.

Всіх, кому призначена субсидія ще з жовтня, переведуть на грошові розрахунки.

Читайте: Чому українці стали частіше відмовлятися від субсидій: відповідь Мінсоц

За словами Андрія Реви, планується паралельно запустити два механізми – готівковий і безготівковий.

В безготівковій формі субсидії будуть отримувати ті громадяни, які звернулися до управління соціального захисту після 1 січня 2019 року.

Нагадаємо, 27 грудня уряд прийняв постанову, якою в Україні з 1 січня 2019 року запроваджується монетизація субсидій.