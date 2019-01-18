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Виплати субсидій готівкою: коли і де отримати

З 1 березня українці зможуть отримувати субсидії готівкою через відділення Укрпошти та Ощадбанку.

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Субсидії готівкою видаватимуть через Укрпошту та Ощадбанк, повідомив віце-прем’єр міністр Павло Розенко, пишуть Українськi Новини.

За словами Розенка, протягом місяця уряд випише відповідну постанову Кабміну і з 1 березня українці отримають гроші за субсидії через різні механізми.

Люди, у яких є рахунок в Ощадбанку зможуть отримати гроші там, інші ж на Укрпошті.

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Він запевнив, що ніяких незручностей для переходу на монетизацію субсидій не буде.

Віце-прем’єр міністр додав, що одержувачі субсидій споживають в 1,8-2 рази більше газу, ніж ті, хто їх не отримують. Тому монетизація виплат стимулюватиме їх заощаджувати, оскільки гроші, що залишилися вони зможуть витратити на свій розсуд.

Нагадаємо, 27 грудня уряд прийняв постанову, якою в Україні з 1 січня 2019 року запроваджується монетизація субсидій.

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