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Американський есмінець прямує в Чорне море

Американський ракетний есмінець USS Donald Cook (DDG-75) прямує в Чорне море.

Американський есмінець прямує в Чорне море

– Ракетний есмінець Атлантичного флоту США типу Арлі Берк Дональд Кук (USS Donald Cook (DDG-75)) проходить Чорноморські протоки на шляху до Чорного моря, – розповів посол України в США Валерій Чалий.

Читайте: Есмінець США проплив у спірних водах, кинувши виклик РФ

В даний час корабель проходить Дарданелли.

Раніше Факти ICTV писали, що літаки НАТО перехопили російські Су-27.

Фото: Mate Airman Eben Boothby/wikipedia

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