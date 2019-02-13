Макар Пасенюк, керуючий партнер ICU, підвів підсумки 2018 року в роботі групи на українському ринку управління активами.

Активи інвестиційних і пенсійних фондів під управлінням ICU в Україні зросли на 14% і склали 3,5 млрд грн. Розмір і прибутковість даних фондів, як і раніше, є одними з найвищих на українському ринку.

– Разом із придбанням компаній Тройка Діалог Україна та Укрсиб Кепітал Менеджемент ми завершили консолідацію бізнесу з управління активами в Україні. При цьому діяльність в області недержавного пенсійного забезпечення ми виділили в окремий підрозділ на базі Тройки Діалог Україна, яка в минулому році була перейменована в UPINVEST, – прокоментував Макар Пасенюк, керуючий партнер ICU.

Макар Пасенюк також зазначив, що минулого року інвесткомпанія ICU запустила нові фонди зі спеціалізацією на проблемних активах і венчурному бізнесі, але основним напрямком для групи на локальному ринку управління активами залишається все ж робота з публічними фондами.

Фонд Облігацій під управлінням інвесткомпанії ICU – найбільший в своєму сегменті ринку, активи фонду складають 193,1 млн грн, а дохідність за минулий рік – 15,22%.

Пенсійні активи під управлінням групи зросли на 15% до 467 млн грн, кількість учасників НПФ перевищила 117 тис. осіб, а прибутковість фондів уже третій рік поспіль випереджає інфляцію.

Крім того, НПФ Укрексімбанк показав найвищу дохідність серед найбільших (з активами понад 10 млн грн) українських НПФ усіх видів (відкриті, корпоративні, професійні). Дохідність фонду склала 13,87%, активи зросли на 18% до 238 млн грн.

У трійку лідерів за дохідністю серед найбільших відкритих фондів увійшли НПФ Династія під управлінням компанії ICU – на першому місці з дохідністю 11,95% і активами 65 млн грн, і НПФ Емеріт-Україна – на третьому місці з дохідністю 11,24% і активами 162 млн грн.

– Таких результатів ми досягли за рахунок ефективного управління, розширення лінійки власних фондів, а також отримання в управління НПФ Взаємодопомога, що належить ГК Ліга. Наступним кроком у розвитку бізнесу стане розширення асортименту інвестиційних рішень, нові сервіси для клієнтів і регіональна експансія, – повідомив Григорій Овчаренко, управляючий локальними активами ICU.

Довідка

Група ICU – незалежна фінансова група, що надає послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом. Група спеціалізується на ринках Центральної та Східної Європи.

Заснована в 2006 році фахівцями з ING, група ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням перебувають активи розміром понад $500 млн.

Власником компанії є її топ-менеджмент. Керуючі партнери ICU – Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.