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Зростання ВВП, зарплат і пенсій – звіт уряду Гройсмана за 2018

На заcіданні Кабміну прем’єр-міністр Володимир Гройсман презентував звіт про роботу свого уряду у 2018 році, який до 15 лютого передадуть до Верховної Ради.

Звіт уряду Гройсмана за 2018

Підбиваючи підсумки роботи Кабміну за 2018-й та окреслюючи коло завдань на майбутнє, Гройсман заявив, що цей рік Україна почала зі збалансованим, вчасно ухваленим бюджетом і максимальними за останні 5 років золотовалютними резервами.

Головним пріоритетом він називає економічне зростання, наголосивши, що у 2018-му ВВП зріс не менш ніж на 3,2%, а інфляція уповільнилась до 9,8%.

Серед інших важливих досягнень року Володимир Гройсман виділяє підвищення пенсій та зарплат.

За його словами, середній розмір пенсії зріс у 1,5 рази, а для 550 тис. військових пенсіонерів вона збільшилася на 1476 грн.

Він зауважив, що у 2019 році відбудеться перша автоматична індексація пенсій.

Мінімальна зарплата, як стверджує прем’єр, зросла втричі – з 1378 до 4173 грн, середня – у 1,9 рази (з 4686 до 8865 грн).

При цьому у грудні 2018 року середня зарплата становила вже 10 573 грн.

Читайте: Що зміниться з 2019 року: зарплати, комуналка, курс долара

Гройсман показав основні досягнення у графіці у своєму Twitter.

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Зростання ВВП, зарплат і пенсій – звіт уряду Гройсмана за 2018 / 23 фотографий

Раніше Факти ICTV писали про те, як зростатимуть пенсії у 2019 році.

Фото: kmu.gov.ua

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