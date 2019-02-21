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Скільки вихідних буде в українців у березні

У березні в українців буде 11 вихідних днів.

Календар

В березні українці відпочиватимуть 11 днів та працюватимуть 20 днів.

Це пов’язано з тим, що в Україні у п’ятницю, 8 березня, буде додатковий вихідний у зв’язку зі святкуванням Міжнародного жіночого дня.

Таким чином українці відпочиватимуть з 8 по 10 березня.

Загалом у березні:

  • 31 день;
  • 20 робочих днів;
  • 11 вихідних днів.

Читайте: Не квіти: про що мріють жінки на 8 березня

До слова, у 2019 році затвердили перенесення трьох робочих днів.

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