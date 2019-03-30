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Факти / Україна

Луїзіана визнала Голодомор в Україні геноцидом

Штат Луїзіана (США) визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом.

Голодомор

Луїзіана стала ще одним американським штатом, який визнав Голодомор в Україні геноцидом українського народу, повідомляє посольство України в США у Facebook.

Губернатор Луїзіани Джон Белл Едвардс видав відповідну прокламацію, яка посилається на закони України про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом.

Таким чином ще одна частина США підтримала відновлення історичної справедливості та вшанувала пам’ять жертв, загиблих від свавілля режиму Сталіна.

Читайте: Гарет Джонс: прем’єра фільму про Голодомор на Берлінському кінофестивалі

До слова, в Палаті представників Конгресу США ухвалили резолюцію щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу.

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