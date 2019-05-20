На міжбанківському валютному ринку 20 травня значно посилюється українська гривня.

Українська гривня значно посилилася на міжбанківському валютному ринку. 20 травня котирування склали 26 грн 18-21 коп.

– Торги по долару до 12.00 на піку активності. Пропозиція істотно перевищує попит, що притискає котирування. Частина клієнтів очікує виходу НБУ з купівлею надлишку долара в резерви, – ідеться в оперативному повідомленні.

Національний банк України станом на 12.00 20 травня встановив довідкове значення курсу на рівні 26 грн 23 коп. за долар, це на 14 коп. менше за офіційний курс на 20 травня.

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Аналітики пов’язують посилення гривні із завершенням періоду бюджетних платежів. Ті з клієнтів, хто не встиг це зробити раніше, не особливо зважають на курс міжбанку і для номінованих у гривні розрахунків продають валюту.

Курси валют на 20.05.2019 від НБУ:

$100 – 2636.8202 грн;

– 2636.8202 грн; €100 – 2945.8555 грн;

– 2945.8555 грн; 100 польських злотих – 684.5891 грн;

– 684.5891 грн; 10 російських рублів – 4.0797 грн;

– 4.0797 грн; 100 швейцарських франків – 2610.8797 грн;

– 2610.8797 грн; 100 юанів – 381.3652 грн.

Штрафи за несвоєчасний розрахунок з державою настільки серйозні, що ризикувати ніхто з компаній не хоче.

Нагадаємо, вибори та суди щодо ПриватБанку не вплинули на курс валют, але у липні-серпні 2019 року варто очікувати на здорожчання валюти.