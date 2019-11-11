Олексій Перевезенцев став представником президента України у Кабінеті міністрів. Все, що відомо про чиновника – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Олексія Перевезенцева 11 листопада президент України Володимир Зеленський призначив представником президента в Кабінеті міністрів.

Олексій Перевезенцев у 2007 році брав участь у парламентських виборах за списком партії БЮТ. Однак у Раду йому тоді не вдалося потрапити.

З 2010 до 2012 рік він був головою відділу Національного агентства з питань підготовки Євро-2012.

З липня 2012 року почав роботу в Міністерстві економічного розвитку, де п’ять місяців був заступником юридичного департаменту, а в грудні того ж року він очолив цей відділ.

У 2013 році став членом наглядової ради НАК Нафтогаз України.

7 грудня 2016 року Олексія Перевезенцева призначили на посаду державного секретаря Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

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Відомо, що чиновник був одружений на судді Апеляційного суду міста Києва Людмилі Сушко. Однак пара розлучилася.

Згідно з декларацією Перевезенцева за 2018 рік, він володіє вісьмома об’єктами нерухомості, зокрема квартирою в Києві, дачним будиночком у Новосілках та офісом у столиці.

В автопарку Олексія є три автомобілі: Toyota Land Cruiser 200 (2011), Skoda Octavia (2007), ГАЗ 21 (1965).

За 2018 рік Олексій Перевезенцев заробив 1 095 165 грн.

Раніше Факти ICTV писали, що президент України Володимир Зеленський звільнив з посади представника президента в Кабінеті міністрів Андрія Геруса, який напередодні побився з екс-нардепом Олегом Ляшком через постачання електроенергії з Росії.

Фото: Цензор.Нет