Курс долара та головні макроекономічні показники
- Середній курс долара – 27,5 грн;
- Зростання ВВП – 3,7%;
- Доходи держави – 1,09 трлн грн;
- Видатки – 1,18 трлн грн;
- Дефіцит бюджету – 94,3 млрд грн.
Рівень інфляції 2020
Прогноз інфляції, закладений у бюджет на 2020 рік – 6,3%. Для порівняння, у 2019 році інфляція закладалась на рівні 7,4%. Зараз вона складає 4,2%.
Мінімальна зарплата 2020
Мінімальна заробітна плата зміниться з 1 січня 2020 року і становитиме 4 723 грн у місячному розмірі та 28,31 грн у погодинному.
Наразі мінімальна зарплата становить 4 173 грн.
Виплати на дітей 2020
Розмір держдопомоги при народженні дитини не зміниться і становитиме 41 280 грн. 10 320 грн виплачуватимуться одразу і по 860 грн щомісячно протягом 36 місяців.
Мінімальний розмір допомоги при вагітності та пологах з грудня 2020 року – 2 383 грн.
За відшкодування послуги Муніципальна няня платитимуть 1 779 грн.
На дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, виплати також зростуть:
- у грудні 2019 року – 3 842 грн;
- у грудні 2020 року – 4 790 грн.
Одиноким матерям також платитимуть більше. Максимальні виплати у грудні 2020 року становитимуть:
- на дітей віком до 6 років –1 921 грн;
- від 6 до 18 років – 2 395 грн;
- від 18 до 23 років, які навчаються –2 270 грн.
Прожитковий мінімум 2020
Прожитковий мінімум традиційно змінюватиметься тричі на рік:
- 2 027 грн з 1 січня 2020 року;
- 2 118 грн з 1 липня 2020 року;
- 2 189 грн з 1 грудня 2020 року.
Діти віком до шести років – 1 779 грн, 1 859 грн та 1 921 грн.
Діти віком від шести до 18 років – 2 218 грн, 2 318 грн, 2 395 грн.
Працездатні особи – 2 102 грн, 2 197 грн, 2 270 грн;
Особи, які втратили працездатність: 1 638 грн, 1 712 грн, 1 769 грн.
Мінімальна пенсія 2020
Мінімальну пенсію перераховуватимуть тричі:
- 1 638 грн з 1 січня 2020 року;
- 1 712 грн з 1 липня 2020 року;
- 1 769 грн з 1 грудня 2020 року.
Нагадаємо, сьогодні мінімальна пенсія становить 1 638 грн.
Окремо передбачено збільшення виплат для пенсіонерів старше 80 років – на 670 грн.
Загалом видатки на пенсію становитимуть 172,5 млрд грн.
Виплати з безробіття 2020
Оскільки прожитковий мінімум зросте, зміниться і максимальний розмір допомоги по безробіттю:
- 8 408 грн – з 1 січня 2020 року;
- 8 788 грн – з 1 липня 2020 року;
- 9 080 грн – з 1 грудня 2020 року.
Допомога малозабезпеченим сім’ям 2020
Бюджет 2020 передбачає збільшення соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям:
- На 250 грн на кожну дитину віком до 13 років;
- На 500 грн на кожну дитину віком від 13 до 18 років.
Державний борг 2020
Найближчі роки – пікові за виплатами боргів. Витрати на цю статтю становитимуть майже третину всього бюджету – 423,6 млрд грн. З них 141,5 млрд – це відсотки за державними запозиченнями.
Загалом влада очікує, що сам борг зменшиться до 45,3% від ВВП. На початку 2019 року він становив 59% від ВВП.
Документ також передбачає залучення додаткових коштів – $4,9 млрд зовнішніх залучень і $8,4 млрд – внутрішніх.
Видатки на основні сфери
Окрім іншого, кошти у бюджеті 2020 року на основні сфери розподіляться так:
- Оборона та безпека – 245,8 млрд грн;
- Освіта і наука – 145,1 млрд грн;
- Охорона здоров’я – 113,3 млрд грн;
- Інфраструктура – 73,3 млрд грн;
- Культура та інформація – 9,2 млрд грн.