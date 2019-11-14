Державний бюджет 2020: як ми будемо жити у наступному році

Верховна Рада остаточно ухвалила державний бюджет на 2020 рік. Вперше це сталось не “під ялинку” і не під ранок, як це було раніше.

Факти ICTV розповідають, як житимуть українці у 2020 році, що зміниться для пересічних громадян та які цифри заклали у головний документ 2020 року.