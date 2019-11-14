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Факти / Україна
Державний бюджет 2020: як ми будемо жити у наступному році

Верховна Рада остаточно ухвалила державний бюджет на 2020 рік. Вперше це сталось не “під ялинку” і не під ранок, як це було раніше.

Факти ICTV розповідають, як житимуть українці у 2020 році, що зміниться для пересічних громадян та які цифри заклали у головний документ 2020 року.

Курс долара та головні макроекономічні показники

  • Середній курс долара – 27,5 грн;
  • Зростання ВВП – 3,7%;
  • Доходи держави – 1,09 трлн грн;
  • Видатки – 1,18 трлн грн;
  • Дефіцит бюджету – 94,3 млрд грн.

Рівень інфляції 2020

Прогноз інфляції, закладений у бюджет на 2020 рік –  6,3%. Для порівняння, у 2019 році інфляція закладалась на рівні 7,4%. Зараз вона складає 4,2%.

Мінімальна зарплата 2020

Мінімальна заробітна плата зміниться з 1 січня 2020 року і становитиме 4 723 грн у місячному розмірі та 28,31 грн у погодинному.

Наразі мінімальна зарплата становить 4 173 грн.

Виплати на дітей 2020

Розмір держдопомоги при народженні дитини не зміниться і становитиме 41 280 грн. 10 320 грн виплачуватимуться одразу і по 860 грн щомісячно протягом 36 місяців.

Мінімальний розмір допомоги при вагітності та пологах з грудня 2020 року – 2 383 грн.

За відшкодування послуги Муніципальна няня платитимуть 1 779 грн.

На дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, виплати також зростуть:

  • у грудні 2019 року – 3 842 грн;
  • у грудні 2020 року – 4 790 грн.

Одиноким матерям також платитимуть більше. Максимальні виплати у грудні 2020 року становитимуть:

  • на дітей віком до 6 років –1 921 грн;
  • від 6 до 18 років – 2 395 грн;
  • від 18 до 23 років, які навчаються –2 270 грн.

Прожитковий мінімум 2020

Прожитковий мінімум традиційно змінюватиметься тричі на рік:

  • 2 027 грн з 1 січня 2020 року;
  • 2 118 грн з 1 липня 2020 року;
  • 2 189 грн з 1 грудня 2020 року.

Діти віком до шести років – 1 779 грн, 1 859 грн та 1 921 грн.

Діти віком від шести до 18 років – 2 218 грн, 2 318 грн, 2 395 грн.

Працездатні особи – 2 102 грн, 2 197 грн, 2 270 грн;

Особи, які втратили працездатність: 1 638 грн, 1 712 грн, 1 769 грн.

Мінімальна пенсія 2020

Мінімальну пенсію перераховуватимуть тричі:

  • 1 638 грн з 1 січня 2020 року;
  • 1 712 грн з 1 липня 2020 року;
  • 1 769 грн з 1 грудня 2020 року.

Нагадаємо, сьогодні мінімальна пенсія становить 1 638 грн.

Окремо передбачено збільшення виплат для пенсіонерів старше 80 років – на 670 грн.

Загалом видатки на пенсію становитимуть 172,5 млрд грн.

Виплати з безробіття 2020

Оскільки прожитковий мінімум зросте, зміниться і максимальний розмір допомоги по безробіттю:

  • 8 408 грн – з 1 січня 2020 року;
  • 8 788 грн – з 1 липня 2020 року;
  • 9 080 грн – з 1 грудня 2020 року.

Допомога малозабезпеченим сім’ям 2020

Бюджет 2020 передбачає збільшення соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям:

  • На 250 грн на кожну дитину віком до 13 років;
  • На 500 грн на кожну дитину віком від 13 до 18 років.

Державний борг 2020

Найближчі роки – пікові за виплатами боргів. Витрати на цю статтю становитимуть майже третину  всього бюджету – 423,6 млрд грн. З них 141,5 млрд – це відсотки за державними запозиченнями.

Загалом влада очікує, що сам борг зменшиться до 45,3% від ВВП. На початку 2019 року він становив 59% від ВВП.

Документ також передбачає залучення додаткових коштів – $4,9 млрд зовнішніх залучень і $8,4 млрд – внутрішніх.

Видатки на основні сфери

Окрім іншого, кошти у бюджеті 2020 року на основні сфери розподіляться так:

  • Оборона та безпека – 245,8 млрд грн;
  • Освіта і наука – 145,1 млрд грн;
  • Охорона здоров’я – 113,3 млрд грн;
  • Інфраструктура – 73,3 млрд грн;
  • Культура та інформація – 9,2 млрд грн.
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