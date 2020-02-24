PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Затори на Одеській трасі: дорогу перекрили мітингувальники біля метро Теремки (КАРТА)

Мітингувальники з селищ Чабани та Новосілки поблизу метро Теремки перекрили Одеську трасу в обидва боки.

  • одеська траса перекрита
  • одеська траса
  • одеська траса
  • одеська траса
  • одеська траса перекрита
  • одеська траса
  • одеська траса
  • одеська траса
Затори на Одеській трасі: дорогу перекрили мітингувальники біля метро Теремки (КАРТА) / 5 фотографий

Вони вимагають повернути громаді стадіон, який можуть забудувати багатоповерхівками.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Вот вам и митинг в Чабанах Дорога перекрыта в обе стороны

Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

У зв’язку з цим на дорозі утворилися великі затори.

одеська траса

Машини стоять від перехрестя біля парку Інститута землеробства до Теремків.

Нещодавно на в’їзді в міжнародний пункт пропуску Кучурган біля українсько-молдовського кордону утворилися кілометрові затори через акції протесту.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка