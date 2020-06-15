Куди ми приходимо – там цивілізація: НІБУЛОН запустив новий термінал

Лідер аграрного ринку України компанія НІБУЛОН інвестувала $23 млн США в будівництво нового перевантажувального терміналу в с. Мар’янське Апостолівського району Дніпропетровської області. Це вже 10-й такий об’єкт на каскаді Дніпра та перший в цьому регіоні. Термінал побудували протягом трьох місяців із дотриманням усіх заходів безпеки, коли Україна перебувала в умовах карантину через пандемію коронавірусної інфекції.

Незважаючи на це, компанії вдалося створити 1 500 робочих місць для будівельників з 73 різних організацій зі всієї України, а також забезпечити постачання сучасного обладнання з Італії, Іспанії, Німеччини, Великобританії та інших країн. Урочистий запуск терміналу філії Зеленодольська відбувся 12 червня.

Потужність терміналу становить 76 тис. тонн одночасного зберігання зернових (до 300 тис. тонн протягом року, що розвантажить внутрішньообласні та міжобласні автодороги більш ніж на 12,5 тис. вантажівок), на об’єкті постійно працюватимуть більше 100 осіб. Це сучасне повністю автоматизоване інфраструктурне аграрне підприємство з приймання, зберігання і доробки сільгосппродукції.

Окрім інвестицій у термінал, НІБУЛОН інвестує в соціальну інфраструктуру села відповідно до соціального договору 11 млн грн, які будуть спрямовані на вирішення актуальної проблеми водопостачання. Також за власною ініціативою компанія забезпечить освітлення вулиць, прокладе зручні тротуарні доріжки та організує сучасний парк для місцевих жителів.

Крім того, щорічно бюджет громади буде отримувати 5 млн грн податкових надходжень.

Зусиллями компанії також буде виконано днопоглиблення акваторії причалу площею понад 8 га та частини водного підходу до акваторії довжиною близько 1 км. Також буде облаштовано новий додатковий судновий хід на р. Дніпро довжиною більше 14 км.

У відкритті об’єкта взяли участь міністр інфраструктури Владислав Криклій, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко, голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник, представники місцевої влади та підрядних організацій.



























Куди ми приходимо – там цивілізація: НІБУЛОН запустив новий термінал / 7 фотографий

За словами міністра Владислава Криклія, компанія НІБУЛОН демонструє унікальний приклад, коли за відсутності активної допомоги держави вже понад 10 років реалізується проект з відродження судноплавства і вантажних перевезень річками України.

– Герой України Олексій Вадатурський вкотре довів, що коронавірус та коронакриза – це не тільки про виклики і проблеми, це ще і про можливості. Як нам повідомили, цей комплекс було збудовано за три місяці. Мій низький уклін. Я не знаю, скільки зусиль, скільки координації роботи і скільки треба було планувати, щоб його реалізувати, – сказав Криклій.

За його словами, міністерство та уряд будуть робити все, щоб такі підприємства мали кращі умови і могли розвиватися в Україні.

Голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко підкреслив, що НІБУЛОН відповідає всім трьом ключовим пріоритетам із залучення інвестицій в область, які сформулювала для себе місцева влада, – економіка, інфраструктура, екологія.

– Це екологічний проект, адже розвантажуючи автодороги та переорієнтовуючи перевезення на річку, ми здійснюємо менше викидів у повітря. Це проект, який дозволяє збільшувати експортний потенціал нашої області, а це запорука стабільного розвитку економіки. Ми дуже вдячні за цей проект компанії НІБУЛОН. Чекаємо збільшення потужностей, – сказав Бондаренко.

За його словами, в області мають намір створити умови, щоб компанія звела тут ще не менше чотирьох аналогічних терміналів.

Голова обласної ради Святослав Олійник додав, що місцева влада вдячна НІБУЛОНу за ті соціальні проекти, які компанія бере на себе.

– Окрім того, що тут будуть постійно працювати люди, ми ще отримаємо додатково роботу інфраструктури, яка пов’язана з територією. За це окреме спасибі. Я хотів би подякувати за цей приклад від імені всього депутатського корпусу і місцевого, і обласного рівнів, тому що він є унікальним прикладом взаємодії суспільства і бізнесу, коли всі раді результату, – підкреслив Олійник.

Генеральний директор ТОВ СП НІБУЛОН, Герой України Олексій Вадатурський зазначив, що до реалізації проекту на території Дніпропетровської області компанія йшла 12 років, але до цього не знаходила розуміння необхідності таких інвестицій з боку місцевої влади. За його словами, новий термінал потрібен насамперед місцевим аграріям.

– Я думаю, що ми організуємо ефективну логістику в цій області. Ми зробимо все, щоб аграрному сектору було де зберігати зерно, ми допоможемо вам стати суб’єктами зовнішньоекономічних зв’язків, бути експортерами, ми вас з’єднаємо зі світовими гравцями без посередників. Ми готові організувати вам валютні контракти, і це буде для вас додатковою діяльністю, додатковим доходом. Ми зробимо позитивний стрес, ми будемо прикладом для влади, – підкреслив він.

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– Для сільгоспвиробників ми як провідник, як перекладачі з іноземної мови на українську для бізнесу на зерновому ринку. Вони будуть мати можливість спілкуватися і експортувати зерно за валютними контрактами будь-яким суб’єктам Єгипту, Індонезії, Китаю та іншим. Для них це перспектива. Відкривається світ. Ми як ворота для них у світ торгівлі, – додав Вадатурський.

За його словами, компанії, незважаючи на складну епідеміологічну ситуацію, вдалося створити умови, у яких на майданчику щодня перебували і працювали в особливому режимі від 600 до 1 500 будівельників. Крім того, у спеціальних умовах працювали і постачальники обладнання з Італії, Німеччини, Великобританії, Іспанії, Китаю.

– Це було дуже важко робити, але ми це зробили. Окрім того, наша компанія також капітально відремонтувала Миколаївську обласну інфекційну лікарню. Ми показали приклад, що навіть у такі непрості часи наша компанія (7 тис. працівників) працювала, і я хочу сказати, що ніхто з наших людей не захворів, – підкреслив Вадатурський. – Там, куди ми приходимо, – є цивілізація. Де ми – там прозорі, чисті, відкриті податки. Більше 100 осіб буде працювати, це близько 5 млн грн до місцевого бюджету. Це досить велика допомога місцевим органам влади, – додав гендиректор компанії НІБУЛОН.

У компанії нагадали, що НІБУЛОН з 2009 року активно реалізує масштабну інвестиційну програму, в рамках якої відроджує суднобудівну галузь, розвиває судноплавство на внутрішніх водних шляхах України, активно розвиває мережу перевантажувальних терміналів по всій Україні.

Зведення річкового перевантажувального термінала в с. Мар’янське відбувалося за підтримки постійних міжнародних фінансових партнерів НІБУЛОНа – Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку та Міжнародної фінансової корпорації.

Водночас однією з ключових перешкод для розвитку річкової галузі є відсутність єдиного підходу до реформування системи річкових перевезень, який був би закладений в профільний закон.

Під час заходів з нагоди відкриття перевантажувального терміналу ТОВ СП НІБУЛОН міністр інфраструктури Владислав Криклій пообіцяв, що до сесійної зали буде внесено такий законопроект про внутрішні річкові перевезення, який дозволить інвесторам розвиватися і відчути підтримку держави.

Він висловив упевненість, що різночитання, щодо яких триває діалог учасників ринку і законодавців, завершаться знаходженням загального знаменника, що буде сприяти розвитку перевезень і збільшенню фінансування галузі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Запоріжжі НІБУЛОН запустив свій 27-й річковий термінал.