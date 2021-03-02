Група Метінвест розробляє дорожню карту щодо скорочення викидів вуглекислого газу, яка розрахована на 10 років, заявив генеральний директор компанії Юрій Риженков у інтерв’ю Brussels Times.

– Хороші наміри повинні підкріплюватися реальними кроками, які потрібно зробити для досягнення цієї мети, і наявними ресурсами, щоб обіцянки не виглядали голослівними. Метінвест бере на себе відповідальність за кожну дану обіцянку. Всі наші заяви в сфері екології підкріплюються покроковим планом дій із зазначенням обсягів зниження викидів і вартості. Зараз розробляється 10-річна дорожня карта Метінвесту зі скорочення викидів CO2, – повідомив Риженков.

Він також додав: Як тільки у нас буде розуміння, яким чином ми зможемо стати вуглецево-нейтральною компанією, ми оголосимо про це.

За словами Риженкова, Метінвест продовжить інвестувати в екологічні проекти зі зниження вуглецевого сліду і в 2021 році. Крім того, компанія планує реалізувати масштабну інвестпрограму, спрямовану на розвиток і підвищення внутрішньої ефективності, а також на майбутнє.

– У 2021 році ми сподіваємося зберегти досягнуті в 2020 році операційні поліпшення та істотно примножити їх. Увага приділятиметься не тільки виробництву, а й ефективності в закупівлях, продажах та управлінні талантами, – додав гендиректор холдингу.