PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Катерина Полякова |

Зараз розробляється 10-річна дорожня карта Метінвесту зі скорочення викидів CO2 – Риженков

Група Метінвест розробляє дорожню карту щодо скорочення викидів вуглекислого газу, яка розрахована на 10 років, заявив генеральний директор компанії Юрій Риженков у інтерв’ю Brussels Times.

Зараз розробляється 10-річна дорожня карта Метінвесту зі скорочення викидів CO2 – Риженков

– Хороші наміри повинні підкріплюватися реальними кроками, які потрібно зробити для досягнення цієї мети, і наявними ресурсами, щоб обіцянки не виглядали голослівними. Метінвест бере на себе відповідальність за кожну дану обіцянку. Всі наші заяви в сфері екології підкріплюються покроковим планом дій із зазначенням обсягів зниження викидів і вартості. Зараз розробляється 10-річна дорожня карта Метінвесту зі скорочення викидів CO2, – повідомив Риженков.

Читайте
Рекордний CO2 за 3 млн років: що чекає на планету через 200 років

Він також додав: Як тільки у нас буде розуміння, яким чином ми зможемо стати вуглецево-нейтральною компанією, ми оголосимо про це.

За словами Риженкова, Метінвест продовжить інвестувати в екологічні проекти зі зниження вуглецевого сліду і в 2021 році. Крім того, компанія планує реалізувати масштабну інвестпрограму, спрямовану на розвиток і підвищення внутрішньої ефективності, а також на майбутнє.

– У 2021 році ми сподіваємося зберегти досягнуті в 2020 році операційні поліпшення та істотно примножити їх. Увага приділятиметься не тільки виробництву, а й ефективності в закупівлях, продажах та управлінні талантами, – додав гендиректор холдингу.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка