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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Олександра Ватаманюк |

Wexler припиняє поставки російського дизпалива в Україну

Один із найбільших постачальників світлих нафтопродуктів компанія Wexler призупиняє поставки російського дизельного палива в Україну.

oilpoint

Wexler – один із найбільших постачальників світлих нафтопродуктів в Україні. На сьогодні група займає лідерські позиції на ринку, надає послуги з продажу та постачання світлих нафтопродуктів в Україні.

Про це OilPoint повідомило джерело в компанії.

– Із квітня компанія повністю припиняє поставки дизельного палива походженням з Російської Федерації в Україну, – заявив співрозмовник.

Компанія Анвітрейд, що входить до Wexler Group, за підсумками 2020 року стала лідером у рейтингу імпортерів дизельного палива, наростивши поставки порівняно з 2019 роком на 9%, до 662,3 тис. тонн.

Основний приріст відбувся за рахунок поставок морем, які зросли з 4 тисяч тонн у 2019 році до 50 тисяч тонн у 2020 році.

Російські поставки зросли з 524,3 тис. тонн до 542,3 тис. тонн. Тим часом на 23% зменшилися відвантаження через термінал в Гомелі (Білорусь) – до 60,3 тис. тонн.

За даними цінового агентства Argus, сумарний імпорт дизпалива, а також обсяги його виробництва в Україні в 2020 році становили 7,38 млн тонн, а ввезення дизельного палива на ринок України становило 6,19 млн тонн.

Поставки російського дизпалива на ринок України в 2020 році зросли на 79 тис. тонн порівняно з 2019 роком до 2,61 млн тонн.

Джерело: Oilpoint

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