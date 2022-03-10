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600 км без батьків: п’ятирічний хлопчик самостійно евакуювався з Києва у Польщу

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
600 км без батьків: п’ятирічний хлопчик самостійно евакуювався з Києва у Польщу

Користувачів соцмереж вразила історія п’ятирічного киянина Іванка, який за два дні самостійно евакуювався зі столиці до польського міста Хелм.

Напередодні зв’язок хлопчика з батьками було втрачено: без мами і тата він подолав майже 600 км дороги.

Як повідомила директорка Фонду Олени Пінчук Ольга Руднєва, п’ятирічний Іванко був під онлайн-контролем волонтерів на чолі з пані Іриною, яка у цей час перебувала у Польщі.

Хлопчик мав із собою мобільний телефон, і пані Ірина щоразу пояснювала пересічним людям, куди необхідно його доставити.

– Іра була весь цей час на зв’язку з пересічними людьми, які були поряд з Іваном, і вчора вночі нарешті забрала його на кордоні. Сьогодні ми всі разом прокинулися в одній кімнаті нашого жіночого гуртожитку, – повідомила Олена Руднєва.

Наразі відомо, що з матір’ю п’ятирічного Іванка вже зв’язалися, і жінка постарається найближчим часом прибути до Польщі. Де батько хлопчика, поки що з’ясувати не вдається.

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