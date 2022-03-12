У Київській області українські військові знищили російську систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) за допомогою ударного безпілотника Bayraktar TB2.

Про це повідомив головнокомандувача Збройних сил України Валерій Залужний, оприлюднивши відповідне відео.

– Наші оператори Bayraktar TB2 майстерно “відпрацювали” систему РЕБ противника в Київській області, – зазначив він.

Раніше Збройні сили України продемонстрували, як українські протитанкісти знищують танк путінських загарбників. У зверненні українські військові зазначили, що знищення військ ворога буде швидким та прицільно точним.

Переможне відео було зняте під Маріуполем. На кадрах помітно, що на військовій техніці “красується” фашистська літера Z.

Також нещодавно Повітряні сили України завдали удару та знищили пункт управління російської армії у Макарові під Києвом. Для знищення ворога на Київщині українські захисники використали безпілотник Bayraktar.