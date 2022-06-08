Якщо цей меседж не отримаємо ми, його отримає Путін: Стефанчук про статус кандидата в ЄС

Червень, 08 в 13:48

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час виступу в Європейському парламенті подякував європейським країнам за підтримку та віру в Україну.

Він наголосив, що за 105 днів повномасштабної війни, крім ворожої агресії, нескінченних ракет, великої кількості вбитих та покалічених людей, стало зрозумілим, що РФ продовжує просувати цю війну далеко за межі України. І робить це передусім через свою брехню.

– Кремль говорить про “звільнення людей Донбасу”, але водночас стирає з лиця землі найбільше місто регіону – Маріуполь. Росія каже, що начебто захищає християнські цінності, але спалює скит Святогірської лаври. Путін заявляє про готовність запобігти світовій продовольчій кризі, але блокує порти і краде зерно на окупованих територіях, – повідомив Стефанчук.

Однак голова Верховної Ради зауважив, що цій кремлівській брехні Україна протиставляє правду та віру в перемогу, говорячи про воєнні злочини та геноцид українського народу.

Зараз дивляться

Україна говорить про те, що українців сьогодні вбивають лише за те, що вони українці. І робить це армія, яка не поважає законів і звичаїв війни.

– Ми хочемо справедливого вироку. Ми хочемо, щоб той, хто винен у розв’язуванні цієї війни, був покараний і за свій рахунок відбудував те, що пошкодив. Тому що це справедливо, – додав очільник українського парламенту.

Руслан Стефанчук також наголосив, що Україна гідна того, щоб отримати статус кандидата на членство в ЄС. За його словами, у нас є чітке усвідомлення того, що це буде лише статус, але ми готові працювати далі. Голова Верховної Ради додав, що для України дуже важливий цей імпульс.

– Українському народу дуже важливо почути цей потужний меседж від Європи, який полягає в тому, що те, що ви робите, не марно. Ми бачимо ваше протистояння. Якщо 24 червня ми не отримаємо цей меседж, його отримає Путін. І він зрозуміє, що тепер безкарно може йти далі, – пояснив він.

Також Стефанчук закликав європейські країни здійснювати санкційний тиск на РФ, щоб зупинити війну економічно.

Фото: Ruslan Stefanchuk