Зеленський пояснив, чому влада не попередила українців про вторгнення Росії

Серпень, 16 в 19:07

Влада України завчасно не попередила українців про вторгнення Росії через те, що окупанти захопили б країну за три дні.

Про це в інтерв’ю заявив президент України Володимир Зеленський.

– Якби ми це повідомили (що Росія готує вторгнення – Ред.)— а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, — тоді я б втрачав $7 млрд на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні. Я не кажу, чия це була ідея, але загалом наше внутрішнє відчуття було правильним: якщо ми посіємо хаос серед людей перед вторгненням, росіяни нас зжеруть. Тому що під час хаосу люди тікають з країни, – каже президент.

Також він зазначив, що коли хаос контрольований і це воєнний час – то є змога керувати державою по-іншому.

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– Ви можете відкрити кордон, закрити кордон, атакувати, відступати, захищатися. Ви можете взяти під контроль свою інфраструктуру. І зовсім інша ситуація, коли у вас немає воєнної ситуації чи надзвичайного режиму, а у вас є держава, якою керує величезна кількість різних чиновників та інституцій. А мінус 7 мільярдів доларів на місяць навіть без зброї – це вже велика війна для нашої країни, – говорить президент.

Крім того, він пояснив, що під час російського вторгнення “українці були настільки сильними, наскільки могли бути”.

– Частина наших людей виїхала, але більшість залишилася тут, воювали за свої домівки. І як би цинічно це не звучало, але це люди, які все зупинили, – зазначив голова держави.

Джерело: WP