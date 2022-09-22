Поведінка Путіна нагадує Гітлера в останні дні Третього Рейху – Годжес
Останні рішення президента Росії Володимира Путіна нагадують поведінку Адольфа Гітлера, коли той в останні дні Третього Рейху намагався залучити більше солдатів.
Таку думку висловив екскомандувач сухопутних військ США в Європі, генерал Бен Годжес.
– Нинішня поведінка Путіна нагадує мені Гітлера, який в останні дні Третього Рейху муштрував хлопців і старців для Вермахту. Іронія долі: Путін робить те, що робили нацисти, – говорить Ходжес.
На запитання, чи зможе мобілізація вплинути на хід війни в Україні, генерал заявив, що “без потужної артилерійської підтримки ці війська будить самим лише гарматним м’ясом, яке сидітиме цієї зими в холодних мокрих окопах під час того, як українські сили просуватимуться вперед”.
Проте Ходжес не виключає використання Росією ядерної зброї, хоч й вважає, що “з огляду на її стримуючий потенціал, вона найбільш ефективна, коли не застосовується”.
– Так, Путін холодний, як лід, але не божевільний: він добре знає, що тоді США повинні будуть повністю втягнутися у цю війну. Пентагон вже надав президенту Джо Байдену список варіантів на такий випадок, – вважає генерал.