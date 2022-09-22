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Факти / Україна

Поведінка Путіна нагадує Гітлера в останні дні Третього Рейху – Годжес

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Бен Ходжес

Останні рішення президента Росії Володимира Путіна нагадують поведінку Адольфа Гітлера, коли той в останні дні Третього Рейху намагався залучити більше солдатів.

Таку думку висловив екскомандувач сухопутних військ США в Європі, генерал Бен Годжес.

– Нинішня поведінка Путіна нагадує мені Гітлера, який в останні дні Третього Рейху муштрував хлопців і старців для Вермахту. Іронія долі: Путін робить те, що робили нацисти, – говорить Ходжес.

На запитання, чи зможе мобілізація вплинути на хід війни в Україні, генерал заявив, що “без потужної артилерійської підтримки ці війська будить самим лише гарматним м’ясом, яке сидітиме цієї зими в холодних мокрих окопах під час того, як українські сили просуватимуться вперед”.

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Проте Ходжес не виключає використання Росією ядерної зброї, хоч й вважає, що “з огляду на її стримуючий потенціал, вона найбільш ефективна, коли не застосовується”.

– Так, Путін холодний, як лід, але не божевільний: він добре знає, що тоді США повинні будуть повністю втягнутися у цю війну. Пентагон вже надав президенту Джо Байдену список варіантів на такий випадок, – вважає генерал.

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