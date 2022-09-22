Ознака того, що Путін програв – реакція світу на оголошення мобілізації в РФ

Псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях та оголошення часткової мобілізації у РФ не залишили байдужими міжнародних політиків. Загалом світ на боці України. Факти ICTV зібрали реакцію політиків на нещодавні заяви Путіна та рашистів.

Пані посол Сполучених Штатів Бріджіт Брінк назвала референдуми, мобілізацію та ядерний шантаж ознакою того, що голова Кремля програв. Про це вона написала у своєму Twitter.

Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) September 21, 2022

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес наголосив, що Путін порушує власні обіцянки.

(7/7) Putin is accepting greater political risk by undermining the fiction that Russia is neither in a war nor a national crisis in the hope of generating more combat power. — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 21, 2022

А заступниця британського міністра закордонних справ Джилліан Кіган додала, що заява Путіна про часткову мобілізацію в Росії – це тривожний сигнал про ескалацію.

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас зауважив, що російський диктатор зробив своє оголошення просто на Міжнародний день миру. Він наголосив – Україні потрібна перемога на власних умовах з повагою до суверенітету й територіальної цілісності.

Не оминув тему стороною і речник Єврокомісії Петер Стано. Він сказав, що заяви Путіна свідчать, що той аж ніяк не зацікавлений у мирі.

– Ці заяви також чіткий сигнал всій міжнародній спільноті, особливо під час проведення Генасамблеї ООН, що він прагне тільки продовжувати руйнівну війну, яка вже має багато поганих наслідків по всьому світу, не тільки в Україні, – наголосив він.

Традиційно відреагував і Китай, закликавши Україну та Росію почати діалог та консультації, щоб знайти спосіб вирішити загальні проблеми безпеки.

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