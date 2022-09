Псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях та оголошення часткової мобілізації у РФ не залишили байдужими міжнародних політиків. Загалом світ на боці України. Факти ICTV зібрали реакцію політиків на нещодавні заяви Путіна та рашистів.

Пані посол Сполучених Штатів Бріджіт Брінк назвала референдуми, мобілізацію та ядерний шантаж ознакою того, що голова Кремля програв. Про це вона написала у своєму Twitter.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес наголосив, що Путін порушує власні обіцянки.

Putin is accepting greater political risk by undermining the fiction that Russia is neither in a war nor a national crisis in the hope of generating more combat power.

