Хочуть взяти у лещата Донецьку область: Арестович про наступ окупантів на Запоріжжі

Листопад, 16 в 23:56

На Запоріжжі російські військові пішли в атаку.

Про це в ефірі Фейгін LIVE заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Він наголошує, що подробиці поки що невідомі, але це може говорити про повернення російських окупантів до другої фази війни, коли вони відступили з півночі України та перекинули війська з-під Києва.

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– Злі язики стверджують, що у Запорізькій області заворушилися – під Гуляйполем ворог пішов в атаку. Подробиці поки що невідомі, але, кажуть, може бути досить неприємно. Частково це ті, яких вивели із Херсона, частково – це ті, що там були, – повідомляє він.

Арестович стверджує, що наміри противника цілком зрозумілі та очікувані – війська будуть перекинуті для так званого звільнення Донецької та Луганської областей, щоб представити це як результат війни.

– Це те, що можна продати всередині Росії як політичний кінець війни. Тому російські війська постійно та послідовно намагатимуться захопити Донецьку та Луганську області і все кидатимуть туди, – повідомляє радник.

Так, “задум російського командування – наступ на Василькове та Павлоград Дніпропетровської області, щоб взяти у лещата Донецьку область”.

У зв’язку з цим не виключена нова спроба наступу на Павлоград з боку Харківської області.