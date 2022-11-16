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Факти / Україна

Рамштайн-7: Україні передадуть допомоги на $700 млн і боєприпаси для артилерії та ППО

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Ллойд Остін Остин
Фото: Getty Images

Україна отримає допомогу на загальну суму в понад $700 млн, а також боєприпаси для систем ППО, артилерії та установок РСЗВ.

Про це оголосив глава Пентагону Ллойд Остін за підсумками засідання контактної групи з оборони України, відомої як Рамштайн.

За його словами, сторони домовилися надати Україні:

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  • від Іспанії дві пускові установки HAWK і ракети;
  • від Канади буде надано $500 млн допомоги та зимове екіпірування для українських військових;
  • Польща передасть ППО ближнього радіуса дії, артилерію і боєприпаси;
  • від Німеччини буде надано допомогу з боєприпасами для ППО, артилерії та установок РСЗВ;
  • Швеція передасть Україні допомогу на $270 млн;
  • Греція передасть українським військовим боєприпаси 155-мм калібру.

Міністр оборони США не став уточнювати кількість боєприпасів, а також різновиди озброєння, які зобов’язалися передати країни Заходу Україні.

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Джерело: Department of Defense

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