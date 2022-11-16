Рамштайн-7: Україні передадуть допомоги на $700 млн і боєприпаси для артилерії та ППО
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Україна отримає допомогу на загальну суму в понад $700 млн, а також боєприпаси для систем ППО, артилерії та установок РСЗВ.
Про це оголосив глава Пентагону Ллойд Остін за підсумками засідання контактної групи з оборони України, відомої як Рамштайн.
За його словами, сторони домовилися надати Україні:
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- від Іспанії дві пускові установки HAWK і ракети;
- від Канади буде надано $500 млн допомоги та зимове екіпірування для українських військових;
- Польща передасть ППО ближнього радіуса дії, артилерію і боєприпаси;
- від Німеччини буде надано допомогу з боєприпасами для ППО, артилерії та установок РСЗВ;
- Швеція передасть Україні допомогу на $270 млн;
- Греція передасть українським військовим боєприпаси 155-мм калібру.
Міністр оборони США не став уточнювати кількість боєприпасів, а також різновиди озброєння, які зобов’язалися передати країни Заходу Україні.
Джерело: Department of Defense