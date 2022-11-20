Карта бойових дій на 20.11.2022 – ситуація на фронті

Листопад, 20 в 7:34

Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 20.11.2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 270-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.