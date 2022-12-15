Грудень, 15 в 14:30

Пентагон розширює навчання, яке американські військові проводять для українських військ. З початку 2023 року США тренуватимуть вдвічі більше українських сил на базі у Німеччині.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на двох американських чиновників.

За словами чиновників, розширене навчання, яке схвалив президент Байден цього тижня, дозволить американським інструкторам навчати український батальйон — приблизно від 600 до 800 військовослужбовців — щомісяця, починаючи з початку наступного року.

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Зараз американці в середньому навчають близько 300 українських захисників на місяць.

У рамках розширеної програми американські інструктори навчатимуть великі групи українських солдатів більш просунутій тактиці бою, у тому числі “колективним тренуванням”, таким як координація маневрів наземної піхоти за артилерійської підтримки, – зазначає видання.

Новий режим навчання буде проходити на базі армії США в Графенвері, Німеччина, де Пентагон проводить власні загальновійськові навчання.

Зазначено, що українські офіційні особи побоюються відводити надто багато військовослужбовців із лінії фронту для спеціальної підготовки. Але оскільки зима сповільнила темпи бойових дій на багатьох ділянках, українська сторона схвалила розширення програми.

За словами представників Пентагона, з 2015 року до початку цього року американські військові інструктори навчили понад 27 000 українських солдатів у Яворівському навчальному центрі бойової підготовки на заході України поблизу міста Львів. Перед початком повномасштабного вторгнення РФ Сполучені Штати відкликали 150 військових інструкторів.

Через кілька місяців після початку великої війни Сполучені Штати та інші західні країни розпочали навчання українських військ у Німеччині та Польщі.

Крім того, Велика Британія запустила програму військової підготовки для 10 000 українських вйськових, яка спрямована на посилення опору російському вторгненню. Згодом інші країни, зокрема Швеція, Фінляндія, Данія, Норвегія, Литва, Нідерланди, Канада та Нова Зеландія, приєдналися до ініціативи