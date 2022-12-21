Грудень, 21 в 15:04

Візит Володимира Зеленського до США є надзвичайно важливим і спростує спроби Росії показати, що американсько-українські відносини погіршуються.

Про це заявив радник президента України Михайло Подоляк.

За його словами, поїздка українського президента і зустріч з його американським колегою дасть можливість пояснити реальну ситуацію в Україні, яка зброя потрібна Києву для боротьби з Москвою і навіщо вона йому потрібна.

Зараз дивляться

– По-перше, як сам візит, так і рівень запланованих зустрічей однозначно свідчать про високий ступінь довіри між країнами. По-друге, це остаточно ставить хрест на спробах російської сторони показати нібито зростаюче охолодження в наших двосторонніх відносинах. Це, звичайно, навіть близько не відповідає дійсності. Сполучені Штати однозначно підтримують Україну, – сказав Подоляк.

Він вважає, що цей візит активізує і оптимізує ключові напрямки військового співробітництва, ще більше мобілізує двопартійну політичну підтримку і більш чітко змалює картину майбутнього, якщо війна не буде закінчена правильно.